Wekdienst 15/1: Valt kabinet-Rutte III? • Medewerkers verpleeghuizen krijgen prik

Wat heb je gemist?

Bij een grote militaire parade in Pyongyang heeft Noord-Korea nieuwe raketten getoond die het "de machtigste wapens ter wereld" noemt. Volgens het regime gaat het om wapens die vanaf onderzeeërs afgevuurd kunnen worden. Het is niet duidelijk of die claim waar is. Het zou ook kunnen gaan om dummy-modellen die nog verdere ontwikkeling behoeven.

Als het nieuws over de raketten klopt, betekent dat dat vijanden minder reactietijd hebben dan voorheen. Raketten die vanaf land worden afgeschoten zijn makkelijker te volgen dan onderzeeërs die onverwacht kunnen toeslaan. In oktober presenteerde dictator Kim al een intercontinentale raket die zelfs de VS zou kunnen bereiken.

Duidelijk is dat de dictatuur de druk op de nieuwe regering-Biden wil opvoeren. De afgelopen jaren vond Kim veel toenadering bij president Trump, maar die relatie bekoelde toen onderhandelingen over het kernwapenprogramma klapten. Met de nieuwe dreigingen zou Kim Biden willen imponeren. Die heeft hem in het verleden omschreven als een schurk.