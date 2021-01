'Aantal hotelovernachtingen volgend jaar weer op niveau van voor corona'

Het aantal hotelovernachtingen in Nederland zal in 2022 weer op het niveau zijn van dat in 2019. Amsterdam zal vermoedelijk nog een jaar langer moeten wachten op volledig herstel, verwacht vastgoedadviseur Colliers International.

Volgens Colliers-hotelexpert Joost Mees is het waarschijnlijkste scenario dat er structureel minder zakelijke reizigers zijn de komende jaren. Ook zal het langer duren voordat toeristen uit andere continenten Nederland weer zullen bezoeken. "Zakelijke reizigers zullen wat langer nadenken voordat ze een reis maken. Er zijn op dit moment digitale vergadermethoden die een goed alternatief zijn."

Hij verwacht verder dat zakenreizen er in de toekomst anders uit zullen zien. "Als collega's elkaar weer eens zien, dan zal dat in grotere aantallen zijn en zullen bedrijven er een echt evenement van maken", zegt hij.

Dit zijn volgens Mees ook de redenen waarom het herstel in Amsterdam langer op zich laat wachten. De hoofdstad heeft in verhouding tot andere steden in Nederland meer zakelijke en intercontinentale reizigers.

Ook is de verwachting dat hotels zich meer van elkaar gaan onderscheiden. Ze gaan zich meer richten op de beleving en niet enkel op het bieden van een slaapplek.

Omzet niet gelijk op oude niveau

Hoewel het aantal hotelovernachtingen naar verwachting volgend jaar weer op het oude niveau zal zijn, zal het nog even duren voordat hoteleigenaren weer dezelfde omzet zullen draaien als voor de coronacrisis. "Om alle negatieve resultaten van het afgelopen jaar te kunnen wegwerken, zullen hotels concurreren op prijs om die gast maar binnen te krijgen", denkt Mees.

Daarnaast draaien hotels ook minder omzet doordat het aantal zakelijke reizigers dus naar verwachting afneemt. Over het algemeen zijn zij bereid meer te betalen voor een hotelkamer dan een toerist.