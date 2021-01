Veiligheid in en rond Washington opgevoerd in verband met inauguratie

In Washington DC wordt in aanloop naar de inauguratie van aankomend president Biden en vicepresident Harris de veiligheid opgevoerd. "We gaan verzekeren dat we een veilige inauguratie hebben", zei vicepresident Pence na een veiligheidsoverleg.

Verschillende luchtvaartmaatschappijen en luchthavens hebben voor de komende week een verbod ingesteld op het vervoeren van wapens in de ruimbagage van passagiers naar Washington DC. In de handbagage waren wapens al verboden.

American Airlines voert een verbod in op het schenken van alcohol op vluchten van en naar Washington en omgeving. De vluchten staan droog van zaterdag tot en met donderdag, woensdag is de inauguratie. Ook verplaatsen verschillende luchtvaartmaatschappijen hun bemanning uit hotels in het centrum van Washington DC naar hotels dichter bij de luchthavens.

De maatregelen volgen op de bestorming van het Capitool van 6 januari door aanhangers van president Trump en vanwege ongeregeldheden en politiek getinte confrontaties op sommige vluchten.

Zo heeft een aantal Trump-aanhangers begin vorige week op een vlucht van Delta Air Lines van Salt Lake City naar Washington senator Mitt Romney lastiggevallen. Romney heeft kritiek geuit op Trump en heeft vorig jaar een poging gesteund om hem uit zijn ambt te verwijderen. Ook een andere Republikeinse senator, Lindsey Graham, werd lastiggevallen op Reagan Washington National Airport nadat hij had gestemd om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden te bevestigen.

Vicepresident Pence wil een veilige inauguratie: