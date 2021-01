Lange wachtlijsten voor transgenderzorg bij Amsterdam UMC: 'Je leven staat stil'

De wachttijden bij de zorg voor transgenderpersonen in Amsterdam blijven groeien. In juni 2020 was de wachttijd voor een intakegesprek bij het Amsterdam UMC 76 weken; nu is dat opgelopen tot bijna twee jaar. Belangenorganisatie Transvisie maakt zich zorgen. "Als je zo lang op zorg moet wachten, staat je leven stil."

De 24-jarige Erina staat nu ongeveer een jaar op de wachtlijst voor een intakegesprek bij het Amsterdam UMC. Ze had niet verwacht dat de wachtlijsten zo lang zouden zijn. "Ik werd er echt moedeloos van", zegt ze bij NH Nieuws. "Zolang je nog niet aan de hormonen zit, verandert je lichaam de verkeerde kant op. Dat is heel frustrerend."

De reden dat de wachtlijsten zo lang zijn, heeft volgens het Amsterdam UMC te maken met de stijgende zorgvraag. "Het is een heel naar gevoel, want je wil eigenlijk iedereen die zorg nodig heeft helpen," zegt hoofd van de sectie Gender van het Amsterdam UMC Annelijn Wensing-Kruger. "De vraag naar transgenderzorg neemt al een aantal jaar ontzettend toe. We denken dat het komt dat er meer acceptatie is in de maatschappij rondom transgenderpersonen en thema's daaromheen."

'Proces vraagt veel energie en aandacht'

Lisa van Ginneken, voorzitter van belangenorganisatie Transvisie, maakt zich zorgen over de groeiende wachtlijsten. "Als je zo lang op zorg moet wachten, heeft dat impact op hoe mensen zich voelen. Je ziet dat mensen stoppen met hun studie of werk, omdat het proces veel energie en aandacht vraagt." Volgens Van Ginneken komen depressie en suïcide vaker voor bij transpersonen en beginnen ze steeds vaker met zelfmedicatie "met alle gevolgen van dien".

De afdeling transgenderzorg van het Amsterdam UMC is de laatste jaren gegroeid, maar kan de vraag nog steeds niet aan. "Er wordt intensief gezocht naar uitbreiding van behandelmogelijkheden elders in het land", zegt Wensing-Kruger. "Het kost echter de nodige tijd om dit op te zetten."

Erina heeft inmiddels haar naam en geslacht officieel veranderd en is via een huisarts met hormoonremmers gestart. "Ik blijf nog steeds afhankelijk van het Amsterdam UMC als ik verder wil met mijn transitie, maar door de hormoonremmers word ik eindelijk weer blij als ik in de spiegel kijk."