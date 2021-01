Cel- en taakstraf voor bedreiger van abortusklinieken

Een 37-jarige man uit Capelle aan den IJssel is veroordeeld tot een celstraf en een taakstraf voor het bedreigen van personeel van abortusklinieken. Hij kreeg 150 dagen cel opgelegd waarvan 101 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Ook moet de verdachte een taakstraf uitvoeren van 120 uur. Omdat de man al in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet terug de cel in.

De man stuurde mails naar abortusklinieken in het hele land, waarin hij schreef dat medewerkers van deze klinieken moesten worden vermoord, schrijft Rijnmond. In deze mails stuurde hij foto's en video's mee van onthoofdingen en dreigde de medewerkers iets soortgelijks aan te doen.

In een paar gevallen bleef het niet bij mails. Zo bekladde de man de gevel van een kliniek in Arnhem en gooide hij in Rotterdam een steen tegen de glazen voordeur van een kliniek.

'Ontoelaatbaar en verwerpelijk'

De verdachte is fel gekant tegen abortus. Tijdens de inhoudelijke behandeling van zijn zaak zei hij dat hij het onterecht zou vinden als hij een straf kreeg, omdat het volgens hem gaat om een mening.

De rechtbank gaat hier niet in mee. "Door bedreigingen te uiten heeft de verdachte een angstige situatie gecreëerd voor de medewerkers van de abortusklinieken. De intimiderende wijze waarop hij zijn persoonlijke opvattingen wil opdringen aan anderen is ontoelaatbaar en verwerpelijk", aldus de rechtbank in het vonnis.