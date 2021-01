Vader en zoons langer vast voor betrokkenheid bij dood 14-jarige Lotte

De vader en twee minderjarige zoons die zijn aangehouden voor de dood van de 14-jarige Lotte uit Almelo blijven nog twee weken in voorlopige hechtenis. Volgens de onderzoeksrechter zijn er op dit moment voldoende redenen om de drie langer vast te houden.

Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van betrokkenheid bij de dood van het meisje. Haar lichaam werd afgelopen zondag gevonden in het water bij een bedrijventerrein. Het is nog onduidelijk wat de doodsoorzaak is, een misdrijf of een noodlottig ongeval. De politie zegt dat ze alle scenario's onderzoeken en dus nog niets kunnen uitsluiten.

RTV Oost meldt dat een van de zonen ruzie kreeg met Lotte waarna de situatie uit de hand liep. In paniek zou de jongen alarm hebben geslagen. Zijn vader zou hem vervolgens van die plek hebben opgehaald.

De verdenking is met name gericht op de twee jongens. Hun vader blijft in de eerste plaats langer vastzitten voor nader onderzoek.