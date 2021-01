Illusionist Siegfried Fischbacher - van Siegfried & Roy - overleden in Las Vegas

Siegfried Fischbacher, bekend als illusionist van Siegfried & Roy, is op 81-jarige leeftijd overleden. De Duitse illusionist leed aan alvleesklierkanker. Vorig jaar overleed zijn partner Roy Horn aan de gevolgen van het coronavirus. Hij was 75 jaar.

Fischbacher is op 14 januari in zijn huis in Las Vegas overleden. Begin januari werd zijn ziekte vastgesteld en bleek dat er voor hem geen kans meer was op genezing.

Het illusionistenduo werd wereldberoemd met extravagante leeuwen- en tijgershows. Twintig jaar lang waren de mannen de best betaalde artiesten in Las Vegas.

In 1999 kregen Siegfried & Roy een ster op de Hollywood Walk of Fame: