Oud-fabriekmedewerkers AAF in Emmen eisen hogere schadevergoeding

Tien oud-medewerkers van het luchtfilterbedrijf AAF International in Emmen willen een hogere schadevergoeding dan de aangeboden 3000 euro. De rechter buigt zich vandaag over hun eis.

Ruim twee jaar geleden sloot de fabriek in Emmen omdat in de lijm die het bedrijf gebruikte formaldehyde zat, een kankerverwekkende stof. De medewerkers klaagden onder meer over benauwdheid en geïrriteerde ogen.

Een deel van hen heeft nog steeds last van lichamelijke en psychische klachten. "Mijn longen zitten vol met hard slijm. Hoesten doet pijn en er komt regelmatig bloed mee. Ademen is lastig, ik raak van de minste inspanning uitgeput", zegt een voormalig fabrieksarbeider tegen RTV Drenthe. De twintiger zegt niet meer te kunnen werken en houdt zijn voormalige werkgever verantwoordelijk.

Schadevergoeding voor angst

In oktober 2017 werd de afdeling waar de lijm met formaldehyde werd gebruikt, gesloten door de Inspectie SZW. Enkele maanden daarna werden bij een inval rapporten en andere documenten in beslag genomen. Daarin stond dat er concentraties van de stof gemeten zijn die 22 keer boven de wettelijke grenswaarde liggen. Dat veroorzaakte onrust onder de fabrieksmedewerkers.

Daarop besloot AAF werknemers die tussen 2008 en 2017 bij het bedrijf werkten een 'angstschadevergoeding' aan te bieden. Dat bedrag kan oplopen tot 3000 euro. Tachtig oud-medewerkers gingen daarmee akkoord. Tien weigerden het aanbod en stapten naar de rechter voor een hogere schadevergoeding.

Volgens de advocaat van het bedrijf is het een lastige zaak voor alle partijen. "Het is in ieders belang dat alle feiten boven tafel komen. Wij hebben als werkgever een informatievoorsprong, we hebben meer informatie tot onze beschikking dan de werknemers. Dus ik snap dat de werknemers onzeker worden, ik wil die onrust in de rechtszaal wegnemen."