Onderzoeker: 'Provincie was grip bij aanleg Twents kanaal vanaf begin al kwijt'

Volgens de hoogleraar heeft de provincie in het dossier "drie petten op". Zeer kwalijk, vindt hij. "De provincie is uitvoerder van het project, heeft toezicht gehouden op de werkzaamheden en toen het misging, heeft de provincie zelf 'onafhankelijk' schadeonderzoek laten doen, dat ze ook zelf betaald heeft."

Van Baars is kritisch over de rol van onderzoeksbureau Deltares. "Dat een nationaal instituut als Deltares niet de onderste steen boven heeft weten te krijgen, is even pijnlijk als zorgelijk", aldus Van Baars.

Provincie gaat rapport bestuderen

De provincie laat in een reactie weten: "Wij staan altijd open voor de meningen en bevindingen van andere experts. Daarom gaan we dit rapport bestuderen. Het is nu nog te vroeg om hier inhoudelijke uitspraken over te doen."