Dit weekend sneeuw verwacht: 'Maar heel Nederland wit is misschien wat overdreven'

Vorige week was het al raak in Zuid-Limburg, maar dit weekend krijgt waarschijnlijk heel Nederland ermee te maken: het gaat sneeuwen. De weermodellen zijn het er nog niet over eens wanneer het precies begint, maar dát het zaterdag gaat sneeuwen is vrijwel zeker.

Lang zullen de sneeuwbuien echter niet duren. Of ze beginnen aan het begin van de zaterdagmiddag en zijn aan het einde van avond weer voorbij, of het begint tussen 15.00 à 16.00 uur met sneeuwen en dan duren de sneeuwbuien tot zondagochtend.

"Hoe dan ook, het is wel noemenswaardig", zegt NOS-weerman Marco Verhoef. "Om te zeggen dat heel Nederland wit wordt, is misschien wat overdreven. Het is nog even afwachten hoeveel centimeter er gaat vallen."

Papperige sneeuwboel

De oostelijke helft van het land maakt de meeste kans op een laag sneeuw, waarschijnlijk rond de 3 centimeter. "Maar ook in het westen kan het een papperige sneeuwboel worden."

De kans dat de sneeuw blijft liggen op zondag is klein. In de loop van de nacht van zaterdag op zondag, als het langzaam droog wordt, wordt er minder koude lucht verwacht waardoor de temperaturen zullen oplopen.

Sneeuwpotentie

Vanaf maandag lopen de temperaturen van rond het vriespunt weer op tot ongeveer 6 tot 7 graden op woensdag. Verhoef: "Voordat er dan überhaupt weer sneeuwpotentie is, zitten we in volgend weekend. Maar daar is nu nog niets over te zeggen."

Afgelopen weekend sneeuwde het in Zuid-Limburg. Dat zag er zo uit: