Wekdienst 14/1: Huis stemt voor afzetting Trump • Congres PvdA begint

Wat heb je gemist?

Voor de vierde keer in de geschiedenis van de VS heeft het Huis van Afgevaardigden ingestemd met impeachment van de president. Een meerderheid van het Huis schaarde zich, zoals verwacht, achter de procedure om president Trump af te zetten. De Senaat moet er nu over beslissen, maar die is nog met reces tot 19 januari, een dag voor de inauguratie van Joe Biden.

Naast alle Democraten stemden ook tien Republikeinen voor zijn afzetting. Nooit eerder stemden zo veel afgevaardigden voor impeachment van een eigen president.

Trump wordt aangeklaagd voor het aanzetten tot een opstand. De afgevaardigden stellen dat hij verantwoordelijk kan worden gehouden voor de bestorming van het Capitool, waarbij vijf doden en tientallen gewonden vielen.

Zo maakte Huisvoorzitter Pelosi de uitslag bekend: