Protestactie na dood van jonge man in Brussel loopt uit op rellen

In het noorden van Brussel is een demonstratie uit de hand gelopen, meldt de VRT. Actievoerders waren de straat opgegaan om gerechtigheid te eisen na de dood van een man afgelopen zaterdag. De 23-jarige Ibrahima Barrie overleed toen, nadat hij door agenten was gearresteerd en meegenomen naar een politiebureau.

Het protest, bij het Brusselse noordstation, begon vanmiddag rustig. Enkele honderden demonstranten, onder wie de moeder, een zus en tante van het slachtoffer, riepen slogans en hielden borden omhoog met "Black Lives Matter" en "Justice voor Ibrahima". De demonstratie was toegestaan door de gemeente.

Volgens de VRT was het protest tegen het einde van de middag vrijwel afgelopen toen mensen projectielen naar de politie begonnen te gooien. Ook werd er vuurwerk afgestoken. Inmiddels is de politie massaal aanwezig. Met een waterkanon zijn demonstraten uiteen gedreven en er zijn verschillende branden geblust. Er is één gewonde en een aantal mensen is gearresteerd, melden Belgische media.

De betoging begon rustig, maar liep tegen het einde van de middag uit de hand: