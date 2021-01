Steenmarter die stroomstoring veroorzaakte naar Natuurhistorisch Museum

Een steenmarter die gisterochtend een stroomstoring veroorzaakte in de Achterhoek is toegevoegd aan de collectie van het Natuurhistorisch Museum. Door de storing zaten 11.000 huishoudens in Gelderland enige tijd zonder stroom.

De marter was een hoogspanningsstation binnengedrongen en overleefde een stroomstoot van zo'n 10.000 volt niet.

Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam zocht contact met netbeheerder Liander om het beestje toe te kunnen voegen aan de tentoonstelling Dode dieren met een verhaal. In die collectie met bekende dieren zit onder meer al de dominomus. Vorige week werd nog een meeuw met een mondkapje om een van zijn poten toegevoegd.

Derde steenmarter in het museum

De Achterhoekse marter is de derde geëlektrocuteerde steenmarter die in het museum belandt. Eerder werden al een marter opgenomen die een grote stroomstoring veroorzaakte in Groningen en een marter die de deeltjesversneller van onderzoekscentrum CERN in Genève een dag platlegde.

"We hebben inmiddels wat ervaring met geëlektrocuteerde aanwinsten. Een typisch kenmerk is de schroeilucht van verbrand haar. Ook deze hoogspanningsmarter had die onmiskenbare geur", zegt de curator tegen Rijnmond.

Het museum is blij met de aanwinst. "Het is alweer een triest, maar treffend voorbeeld van de botsing tussen mens en dier. Zelfs in de 21ste eeuw herinnert zo'n ongelukkige steenmarter eraan dat we nog altijd rekening moeten houden met de wilde diersoorten om ons heen", aldus de directeur.