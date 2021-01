'Tientallen doden bij Israëlische aanvallen in Syrië’

Bij Israëlische luchtaanvallen op door Iran gesteunde groepen in Syrië zijn afgelopen nacht tientallen doden gevallen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, een organisatie die met behulp van lokale bronnen de oorlog in Syrië volgt. De bombardementen vonden plaats in de buurt van de grens met Irak.

Het Syrische staatspersbureau SANA zegt dat de aanvallen aan het begin van de nacht plaatsvonden op diverse plaatsen in het oosten van het land, onder meer bij de stad Deir ez-Zor.

Israël reageert niet op de berichten. Minister Tzachi Hanegbi wilde op de radio alleen kwijt dat Israël geregeld aanvallen uitvoert op doelen in Syrië, "als onze inlichtingen daarom vragen".

Afgestemd met VS

Bij de aanvallen zijn volgens het Observatorium 40 doden en 37 gewonden gevallen. Onder de slachtoffers zouden negen Syrische militairen zijn, en een groot aantal leden van door Iran gesteunde milities. De aantallen zijn niet bevestigd.

Volgens een Amerikaanse functionaris heeft Israël de luchtaanvallen afgestemd met de Verenigde Staten, zo meldt persbureau AP. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zou de aanval maandag hebben besproken met het hoofd van de Israëlische geheime dienst, de Mossad.

'Iraanse troepenopbouw vertraagd'

Volgens de anonieme bron van AP waren de bombardementen onder meer gericht op wapendepots van door Iran gesteunde strijdgroepen. Het zou een van de zwaarste Israëlische aanvallen zijn geweest in de afgelopen maanden.

Israël voerde de afgelopen jaren honderden luchtaanvallen uit op doelen in Syrië, maar reageert zelden op afzonderlijke berichten daarover. De hoogste Israëlische militair zei vorige maand wel dat Israël met dergelijke acties de Iraanse opbouw van troepen in Syrië heeft vertraagd.

De Israëlische regering ziet Iran als zijn grootste vijand en zegt te willen voorkomen dat Teheran zijn invloed op Syrisch grondgebied verder versterkt. Gisteren bezocht minister van Defensie Benny Gantz nog de Syrische grens, waar hij zei dat Israël actie zal blijven ondernemen tegen zijn vijanden 'dichtbij en ver weg'.

De aanvallen vinden plaats in de nadagen van het presidentschap van Donald Trump. Net als Israël is de Amerikaanse leider voorstander van een harde aanpak van Iran. Onder zijn leiding stapte de VS uit het atoomakkoord met Iran, en werd de Iraanse generaal Soleimani gedood. Aankomend president Biden lijkt open te staan voor nieuwe onderhandelingen met Iran, iets waar Israël tegenstander van is.