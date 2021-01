'Een avondklok heeft in elke fase van de epidemie een ander effect'

De coronacijfers zijn aan het dalen, maar niet hard genoeg. Vooral bij jongeren blijft het aantal besmettingen hoog. Het invoeren van een avondklok is daarom een serieuze optie, zei premier Rutte gisteravond op de persconferentie.

Het kabinet heeft het Outbreak Management Team (OMT), het belangrijkste adviesorgaan op coronagebied, gevraagd om hierover een spoedadvies op te stellen: wat zou een avondklok opleveren, wat zijn de alternatieven om hetzelfde te bereiken?

Volgens Anja Schreijer, arts-infectieziektebestrijding bij de GGD en OMT-lid, is het lastig om te zeggen hoe effectief die maatregel is. "Het effect is anders in elke situatie, bij andere getallen", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal.

"Op dit moment hebben we zo'n 5000 besmettingen per dag. Maar we hebben ook te maken met 100.000 mensen die besmettelijk zijn voor anderen. In elke fase van de epidemie heeft zo'n avondklok een ander effect en daarom moeten de modelleurs daar nu opnieuw naar kijken en is op dit moment niet te zeggen wat het effect zal zijn."

Risico voor anderen

Er wordt volgens Schreijer tegelijkertijd ook gekeken naar andere mogelijkheden om het aantal sociale contacten van jongeren terug te brengen. "De avondklok is natuurlijk een optie, maar je kunt ook denken aan doelgerichte voorlichtingscampagnes. Ga het gesprek aan met de jongeren. Laat hen ook beseffen dat het niet alleen gaat om het ziek worden van henzelf maar ook om het risico dat zij zijn voor anderen. Want de ziektelast wordt uiteindelijk gedragen door de ouderen."

Daarnaast moeten middelbare scholieren als de scholen weer opengaan zich ook weer aan de anderhalvemeterregel gaan houden. Deze regel werd in de zomer op advies van het OMT losgelaten. Maar vorige week zei OMT-lid en kinderarts Karóly Illy tegen Nieuwsuur dat het idee dat deze scholieren een beperkte rol spelen in de overdracht van het virus "een vergissing" is. Sindsdien is het OMT-advies ook aangescherpt.