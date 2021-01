Duizenden kinderen kwamen om in tehuizen van Ierse kerk

Zeker 9000 kinderen zijn omgekomen in tehuizen van de Ierse rooms-katholieke kerk. Dat blijkt uit een onderzoek.

Het kindersterftecijfer in de tehuizen lag tussen de jaren 20 en 90 van de vorige eeuw op zo'n 15 procent, schrijven de onderzoekers. Jonge kinderen en baby's leefden in de tehuizen onder erbarmelijke omstandigheden.

In de tehuizen werden ongetrouwde, zwangere vrouwen weggestopt. In het zwaar katholieke Ierland was het lang een schande als een vrouw voor het huwelijk zwanger raakte.

Excuses

In de tehuizen werden de vrouwen door nonnen voor zondaars uitgemaakt en moesten ze zonder pijnstilling bevallen. De kinderen werden verwaarloosd. De meesten overleden aan luchtweginfecties en buikgriep. Ook werden de vrouwen, die soms het slachtoffer waren van verkrachting of incest, gedwongen hun kinderen af te staan voor adoptie.

Aartsbisschop Eamon Martin sprak na publicatie van het rapport over "ongebreidelde excuses" aan de overlevenden voor een "duister hoofdstuk van de kerk en samenleving".

'Perverse religieuze moraal'

De Ierse premier Micheál Martin biedt vandaag in het Ierse parlement formeel zijn excuses aan. Volgens hem was er in Ierland lang sprake van een "perverse religieuze moraal".

Martin: "We hadden een totaal verwrongen houding ten opzichte van seksualiteit en intimiteit. Jonge moeders en hun zoons en dochters betaalden daar een vreselijke prijs voor."

Overlevenden noemen het rapport schokkend, maar vinden dat de rol van de overheid onvoldoende wordt belicht. Zo zouden de autoriteiten hebben geweten van de hoge kindersterfte in de tehuizen.

Massagraf

Het onderzoek begon zes jaar geleden, toen er een massagraf werd ontdekt met hulp van een amateurhistoricus bij de plaats Tuam, in het westen van Ierland. Het graf lag vol met resten van zeker 800 baby's en jonge kinderen.

Het laatste zogenoemde moeder- en babyhuis in Ierland sloot in 1998 de deuren.