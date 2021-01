Gedupeerden niet verrast door verlenging lockdown: 'Het zal nóg langer duren'

Een verlengde lockdown, scholen die dichtblijven en zorgen over de Britse coronavariant: de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge had zoals verwacht geen optimistische boodschap. Winkeliers, horeca-ondernemers en ouders die hun kinderen thuis lesgeven moeten dus langer volhouden.

"Dit komt niet als verrassing", reageert Dennis Frankhuisen (40) uit Tiel op de boodschap van het kabinet. "Door de Britse variant is het begrijpelijk dat de overheid de lockdown verlengt."

Toch had hij gehoopt op beter nieuws. Samen met zijn vrouw geeft Frankhuisen hun kinderen van 6 en 8 jaar thuis les. Hij is werkzoekend en zit zelf in de risicogroep vanwege een chronische ziekte. Zijn vrouw werkt in de kinderopvang en is sinds kort in de noodopvang aan de slag gegaan.

Thuis lesgeven valt het paar zwaar. "Het is: opstaan, eten, inbellen met de leraar en aan de slag met de opdrachten. De jongste gaat het gemakkelijk af, maar de oudste heeft totaal geen motivatie. We lopen nu al tegen dingen aan en zitten dag in dag uit als gezin te dicht op elkaar. Je mist vrijheid en werk zoeken is ook lastiger geworden."

Het OMT gaat kijken naar de rol die jonge kinderen spelen bij het verspreiden van de Britse variant. Afhankelijk daarvan bekijkt het kabinet of de basisscholen en kinderopvang mogelijk al op 25 januari open kunnen. Frankhuisen gelooft daar niet in. "We gaan er zeker niet van uit dat de scholen dan weer open gaan. Tot het moment dat dat gebeurt, is het roeien met de riemen de we hebben. Maar we proberen positief te blijven."