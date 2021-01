Weer zeven verdachten vast voor contact met moordenaar Franse leraar

In Frankrijk zijn nog eens zeven verdachten opgepakt wegens de onthoofding van docent Samuel Paty, drie maanden geleden. Ze zijn tussen de 17 en 21 jaar oud en hadden via sociale media contact met de moordenaar van Paty.

De zeven zijn vanochtend opgepakt in plaatsen verspreid over Frankrijk, onder meer in Angers, Toulouse, Lyon, Rouen en Besançon, melden verschillende Franse media. Een aantal van hen is van origine Tsjetsjeen.

De 47-jarige Paty, een leraar maatschappijleer, werd half oktober in een plaats niet ver van Parijs vermoord door een 18-jarige Tsjetsjeen. Hij was een moslimextremist die het op Paty gemunt had, omdat die in de klas, in een les over vrijheid van meningsuiting, karikaturen van de profeet Mohammed had laten zien.

Slachtoffer aangewezen

In totaal worden veertien mensen aangeklaagd in het onderzoek naar de moord, onder andere zes leerlingen van de school in Conflans-Sainte-Honorine. Vijf van hen worden vervolgd wegens "medeplichtigheid aan een terroristische aanslag", omdat ze de dader de leraar hebben aangewezen.

Vijf Tsjetsjeense mannen tussen de 18 en 21 jaar die in december in Frankrijk waren opgepakt, ook omdat ze contact hadden gehad met de dader, zijn weer vrijgelaten. Zij worden verder niet vervolgd.

De moordenaar kwam uit Evreux en maakte na zijn daad in een audiobericht in het Russisch bekend dat hij "de profeet Mohammed had gewroken". Hij werd kort na de moord doodgeschoten door de Franse politie. Hij zou begin december in Tsjetsjenië zijn begraven in aanwezigheid van zijn familie.