Nederland tot 9 februari grotendeels op slot, dit doen onze buren

Het ging een tijdje beter in Spanje, maar het land is door de kerstdagen weer terug bij af, zegt correspondent Rop Zoutberg. "Mensen mochten elkaar met Kerst en nieuwjaar bezoeken. Dat effect zie je nu, vooral in de grote steden. Men spreekt hier van een derde golf."

Ondertussen heeft Spanje last van een ander probleem: zware sneeuwval. "Wekelijks komen hier 350.000 vaccins uit België binnen, maar het vliegtuig kan niet in Madrid landen. Het komt nu in het noorden binnen, en moet door militairen worden gedistribueerd. Maar ondertussen kunnen mensen door de sneeuw zelf ook niet bij de ziekenhuizen en gezondheidscentra komen om geprikt te worden."

In hotspots als Madrid worden opnieuw wijken afgesloten, maar verder is de lockdown zeker niet streng, zegt Zoutberg. "De kroegen zijn nog gewoon open. Het enige wat nu functioneert in Madrid is de metro, en daar staan mensen bovenop elkaar."