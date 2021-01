Casinobaas en belangrijke Republikeinse donateur Sheldon Adelson (87) overleden

De Amerikaanse casinomagnaat Sheldon Adelson is op 87-jarige leeftijd overleden. De miljardair werd gezien als een van de belangrijkste geldschieters van de Republikeinse Partij. Hij leed aan lymfeklierkanker.

Adelson groeide op in Boston als zoon van Joodse immigranten. Zijn vader was taxichauffeur en zijn moeder werkte in een breiwinkel. Zowel in het zakenleven als in de politiek was hij een laatbloeier. Pas op middelbare leeftijd werd hij de baas van een casino, dat uitgroeide tot de Las Vegas Sands Corporation, een casino- en hotelimperium dat zich uitstrekt tot aan China.

Hij groeide uit tot een van de rijkste mensen ter wereld. In 2018 schatte zakenblad Forbes zijn vermogen op 35,5 miljard dollar. "Als je dingen anders doet, zal het succes je volgen als een schaduw", zei hij in 2014 in een toespraak voor mensen uit de gokindustrie in Las Vegas.

In 2015 kocht Adelson in het geheim de krant Las Vegas Review-Journal. De overname was omstreden en werd gezien als een manier om de zakelijke en politieke agenda van Adelson vorm te geven.

Republikein

Adelson werd ook pas in de jaren 90 lid van de Republikeinse Partij. Hij was een aanhanger van George W. Bush. De oud-president reageerde vandaag op het overlijden van de zakenman. "Sheldon heeft zich een weg uit een achterbuurt in Boston geknokt, een succesvol bedrijf op poten gezet met tienduizenden werknemers, en miljoenen mensen vermaak geboden."

Uiteindelijk steunde Adelson ook de campagne van president Trump. Nadat Trump was geïnaugureerd, sprak hij geregeld met de president en gaf hij financiële steun in ruil voor politieke invloed.

Steun aan Israël

Adelson nodigde geregeld hoge Republikeinen uit op zijn kantoor aan de beroemde Strip in Las Vegas. Hij maakte zich vooral sterk voor Republikeinse steun aan Israël. Dat was goed zichtbaar in 2018, toen de regering-Trump de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv verplaatste naar Jeruzalem. Een politiek gevoelige stap, omdat de Palestijnen Oost-Jeruzalem zien als hoofdstad van een toekomstige staat. Adelson was een van de pijlers achter het besluit. Hij en zijn vrouw waren ook aanwezig bij de ceremonie in Jeruzalem.

Hij doneerde ook 25 miljoen dollar aan Yad Vashem, de officiële staatsinstelling van Israël voor het herdenken van Joodse slachtoffers van de Holocaust. Dat was een recordbedrag voor een burger.

De casinobaas was ook een goede bekende van de Israëlische premier Netanyahu. In 2007 lanceerde Adelson de Israëlische krant Israel Hayom, een gratis blad dat een uitgesproken voorstander is van de premier. Die zei vandaag dat Adelson voor altijd herinnerd zal worden voor zijn inzet voor de banden tussen de VS en Israël.

Adelson laat een vrouw en vijf kinderen na.