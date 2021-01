Trump voelt zich niet verantwoordelijk voor bestorming Capitool: 'Toespraak was passend'

De Amerikaanse president Trump vindt de toespraak die hij vorige week voor zijn Republikeinse aanhang hield "volkomen passend". Hij vindt dan ook dat hij niet verantwoordelijk is voor de bestorming van het Capitool. Trump sprak vandaag voor het eerst sinds de gebeurtenissen van woensdag met de pers, voordat hij vertrok naar Texas voor een bezoek aan de grensmuur tussen Amerika en Mexico.

In de speech van vorige week riep de Amerikaanse president demonstranten op om naar het parlementsgebouw te gaan om een statement te maken tegenover het Congres. "We gaan naar het Capitool", zei hij. "We kunnen ons land niet heroveren met zwakheid."

'Geen geweld'

Verder reageerde hij op de stappen die door de Democraten worden ondernomen om hem af te zetten. Trump zegt dat hier in het land veel woede over is, maar dat hij geen agressie wil. "Ik wil geen geweld."

Op de vraag of hij zelf zal aftreden gaf hij geen antwoord. Wel had hij kritiek op de Democraten die hem willen afzetten.

Volgens Trump is de impeachment-procedure "een heksenjacht":