Twee lichamen gevonden in garagebox op bedrijventerrein Amsterdam

In een garagebox op een bedrijventerrein in Amsterdam-West zijn twee lichamen gevonden. Hoe de twee slachtoffers om het leven zijn gekomen kan de politie nog niet zeggen. De recherche onderzoekt of er sprake is van een misdrijf.

Volgens de lokale tv-zender AT5 zijn er bij bedrijventerrein De Heining in Amsterdam Westpoort inmiddels veel hulpdiensten. De brandweer is ter plekke om te meten of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.