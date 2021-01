Steeds meer bedrijven willen niets meer met Trump te maken hebben

Al sinds eind jaren 90 leende Deutsche Bank geld uit aan Donald Trump. Maar nu de Amerikaanse president door velen in elk geval deels verantwoordelijk wordt gehouden voor de bestorming van het Capitool vorige week, wil de Duitse bank geen zaken meer met hem doen. Dat zeggen anonieme bankmedewerkers tegen The New York Times en persbureau Bloomberg.

Deutsche Bank is de grootste geldschieter van Trump. Zijn Trump Organization heeft er nog leningen uitstaan van 340 miljoen dollar, omgerekend 280 miljoen euro.

Andere bank: treed af

Deutsche is lang niet het enige bedrijf dat de banden met Trump wil doorsnijden. Zo gaat de kleinere Signature Bank uit New York persoonlijke rekeningen van Trump stopzetten waarop meer dan 5 miljoen dollar staat.

"We zijn zeer verdrietig over de rellen en het oproer die plaatsvonden in het heiligste instituut van Amerika, het Capitool", stelt de bank. "We zagen de president de relschoppers aanmoedigen. In het belang van het Amerikaanse volk zou hij moeten aftreden."

Geen golftoernooi op Trump-club

En zo gaat de lijst van bedrijven die van Trump af willen nog even door. Golforganisatie PGA zet een streep door een geplande kampioenschapswedstrijd op een golfclub van Trump in de staat New Jersey. "Dit is contractbreuk en ze hebben het recht niet om deze overeenkomst op te zeggen", zegt de Trump Organization in reactie op de beslissing.

Betaalbedrijf Stripe verwerkt geen betalingen meer voor de campagnewebsite van Trump. Volgens het bedrijf zijn voorwaarden voor de dienst geschonden, zoals het oproepen tot geweld. En e-commercebedrijf Shopify heeft twee webshops van Trump gesloten, waarop allerlei Trump-parafernalia te koop was.

De afgelopen dagen hebben prominente sociale media de president al geblokkeerd, voor goed of tijdelijk: Twitter, Facebook, Instagram en Snapchat.

Niet alleen bedrijven, maar ook universiteiten verbreken hun banden met Trump. Lehigh University in Pennsylvania en Wagner College in New York hebben zijn eredoctoraten ingetrokken. Hij kreeg ze voordat hij president werd, in 1988 en 2004.

Geen donaties meer aan Republikeinen

Bedrijven keren zich niet alleen tegen Trump zelf, maar ook tegen andere Republikeinse politici die als medeverantwoordelijken worden gezien voor het geweld in Washington vorige week. Zij verzetten zich tegen de verkiezingswinst van Joe Biden.

147 Republikeinse Congresleden stemden op 6 januari tegen het certificeren van het verkiezingsresultaat. Een hele waslijst aan bedrijven zegt nu geen geld meer aan hen te doneren: Marriott, Amazon, American Express en Mastercard, Morgan Stanley, AT&T, Dow en Airbnb.

Ansichtkaartenmaker Hallmark gaat nog een stap verder en vraagt gedoneerd geld terug van twee Republikeinse Senatoren die tegen de verkiezingsuitslag stemden. "Hallmark gelooft dat een vredige machtsoverdracht de hoeksteen van onze democratie is. We verafschuwen elke vorm van geweld", zegt het bedrijf. Hallmark zou zo'n 12.000 dollar aan de twee hebben gegeven.