Ondernemers in onzekerheid na brand CAB-gebouw in Utrecht

Een dag na de grote brand in het monumentale CAB-gebouw in Utrecht, is nog onduidelijk wat de precieze schade is. In het complex zitten tientallen ondernemers met verschillende winkels.

"Ik mag nog niet naar binnen. Maar alles is zwart. Heel zwart", zegt de eigenaar van Het Filmcafé tegen RTV Utrecht. "De berichten die ik nu hoor, zijn dat er geen brandschade is, maar wel rook- en waterschade", zegt een bedrijfsleider van sporthal The Sport Box.

De brand ontstond gisteravond en rond 01.30 uur gaf de brandweer het sein brand meester.

Mogelijk is de brand begonnen bij een bedrijf in parketvloeren, in het midden van het pand. Andere gebruikers van ruimtes in het gebouw zijn bijvoorbeeld een bierbrouwer, een bedrijf dat opslagruimtes verhuurt en een muziekbedrijf, dat oefenstudio's voor muzikanten heeft en een concertzaal.

Genadeklap na coronajaar

De eigenaar van Het Biercafé dacht eerst dat de brand wel meeviel, "maar ik woon hier even verderop en het zag blauw van de hulpdiensten. Ik kwam gelijk tot de conclusie dat het een heel grote brand was".

Om de coronacrisis het hoofd te bieden, had Het Filmcafé van alles bedacht om wat geld te verdienen. "Het was standje overleven dit jaar. We zijn een pizzeria begonnen, thuis gaan bezorgen. We hebben alles aangegrepen wat we maar konden om te overleven. Het is nu maar de vraag wat de gevolgen gaan zijn. Als echt alles weg is, dan kan dit de genadeklap voor ons zijn."