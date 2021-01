'Als ik niet zwanger was geweest had ik zeker een prik gehaald'

Met astma en chronische bronchitis valt Rosita in de risicogroep van zwangeren. Om diezelfde reden zou ze rond april waarschijnlijk gevaccineerd kunnen worden. "Toch denk ik dat ik het niet doe. Ik mis een transparant verhaal dat op basis van data kan vertellen wat de risico's zijn."

Haar persoonlijke situatie speelt daarbij een belangrijke rol. Tot 1 januari werkte ze in een verpleeghuis, en viel ze dus in twee risicogroepen. Maar door financiële problemen is haar contract niet verlengd. "Als ik daar nog had gewerkt, had ik het waarschijnlijk wel gedaan. Dan was de kans op besmetting groter en in mijn situatie is dat extra gevaarlijk. Maar nu zit ik veel thuis en kom nagenoeg niet in contact met andere mensen."

Een berekende beslissing dus, maar dat wil niet zeggen dat de onzekerheid daarmee weg is. "Er zijn ook zorgen die een vaccin zouden kunnen wegnemen. Wie er wel of niet bij me in het ziekenhuis mag zijn of op kraamvisite kan komen bijvoorbeeld. Maar dat weegt niet op tegen eventuele risico's voor mijn ongeboren kind."