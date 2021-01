'Meer betaalde webcamseks door corona, weinig zicht op misstanden'

Er moet meer zicht komen op misstanden in de webcamseksindustrie. Volgens het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, CKM, staat het vast dat die er zijn, maar is het onduidelijk op welke schaal ze voorkomen. In het rapport Voorbij de pixels is geprobeerd de industrie in kaart te brengen.

Volgens het CKM is zowel de vraag als het aanbod van betaalde webcamseks door de coronapandemie flink toegenomen. En hoewel het vergeleken met prostitutie een relatief veilige manier van seksuele dienstverlening is, is de sector niet immuun voor misstanden zoals uitbuiting en mensenhandel.

Wereldwijd verlenen honderdduizenden vrouwen en mannen hun diensten aan miljoenen klanten. Duizenden online platforms faciliteren de betaalde webcamseks. In het CKM-rapport staat dat er verschillende gevallen zijn geweest waarin jonge vrouwen, en in een enkel geval ook mannen, fysiek werden uitgebuit en werden gedwongen om voor de camera seksuele handelingen te verrichten. In sommige gevallen waren de slachtoffers minderjarig.

Actief zoeken

Het aantal zaken is beperkt, maar baart wel zorgen, zegt woordvoerder Shamir Ceuleers van het CKM. Het toezicht op webcamseks, de opsporing van misstanden en de hulpverlening aan slachtoffers zijn volgens hem nog een blinde vlek. Internationaal opererende mensenhandelaren kunnen redelijk eenvoudig onder de radar blijven.

Het CKM wil dat het staatssecretaris Broekers-Knol onderzoek gaat doen naar aard en omvang van de webcamseksindustrie in Nederland. De onderzoekers moeten zich richten op de verwevenheid met mensenhandel. "Je moet echt actief op zoek, want anders vind je het niet", zegt Ceuleers in het NOS Radio 1 Journaal.

De uitkomsten van het onderzoek moeten een gerichtere aanpak van uitwassen in de industrie mogelijk maken, maar nu kan er volgens het CKM ook al het nodige worden gedaan. Het Centrum wil dat de staatssecretaris van Justitie in gesprek gaat met webcamplatforms en de modellenbureaus met wie ze samenwerken. Die kunnen de modellen voorlichten over de risico's en misstanden signaleren.

Meldknop

Ook zouden de platforms meer kunnen doen aan zelfregulering, bijvoorbeeld door te investeren in een meldsysteem voor klanten die vermoeden dat er iets niet in de haak is. Zo'n meldknop op de site is nu nog niet standaard bij aanbieders van webcamseks.

Daarnaast moet er volgens het CKM door de politie worden geïnvesteerd in contact met de modellen. Omdat alles zich online en anoniem afspeelt, is dat ingewikkelder dan in de prostitutie. Ook vanuit de hulpverlening lijkt er om diezelfde

reden nog weinig contact te zijn met webcammodellen.

Volgens het Centrum kan dat veranderen door digitaal op zoek te gaan naar de modellen en met ze in contact te komen, bijvoorbeeld in een chatroom.