Op de valreep plaatst de regering-Trump Cuba terug op terrorismelijst

Cuba is door de Verenigde Staten teruggezet op de lijst van landen die terrorisme steunen. De Amerikaanse minister Pompeo van Buitenlandse Zaken legt daarmee in de laatste dagen van de regering-Trump sancties op aan het communistische buurland.

In 2015 werd Cuba onder president Obama juist verwijderd van de terrorismelijst, waar ook Iran, Noord-Korea en Syrië op staan. Daarmee werden de betrekkingen tussen de twee gezworen vijanden genormaliseerd. Het besluit maakte onder meer mogelijk voor Cuba om bankactiviteiten te ontplooien in de VS. Op kleine schaal kwam er handel tussen de twee landen op gang.

Het terugplaatsen op de terrorismelijst wordt door diplomaten gezien als laatste stap om de erfenis van Obama's koers uit te wissen en de nalatenschap van Trumps hardere buitenlandbeleid veilig te stellen. Eerder werden de Houthi-rebellen in Jemen al op de valreep tot terroristische organisatie bestempeld.

De afgelopen jaren heeft president Trump de meeste versoepelingen ten opzichte van Cuba van Obama al teruggedraaid. Daarnaast verbood Washington in 2018 Amerikaanse cruiseschepen aan te meren op Cuba. Die ban werd later uitgebreid met directe vluchten naar het eiland. Tot slot werd het Amerikanen verboden om te verblijven in hotels die financiële banden met de autoriteiten hebben.

Hulp aan gezochte terroristen

Volgens Pompeo is de stap niet ingegeven door binnenlandse politieke kwesties. Hij schrijft in zijn verklaring dat Cuba op het westelijk halfrond terrorisme faciliteert. "Al decennia helpt de Cubaanse regering moordenaars, bommenmakers en gijzelnemers, terwijl Cubanen zelf geen eten, huis of medicijnen hebben."

Zo zou Cuba zich "op een kwaadaardige manier" met de ontwikkelingen in Venezuela bemoeien, waardoor de betwiste president Maduro in het zadel kan blijven. Ook weigert het land tien aanslagplegers van de Colombiaanse guerrillabeweging ELN uit te leveren aan Bogota.

Daarnaast heeft de Cubaanse regering asiel verleend aan Amerikaanse staatsburgers die door de FBI worden gezocht vanwege terroristische aanslagen of criminele activiteiten.