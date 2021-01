Apparatuur Indonesië voor opsporen zwarte dozen werkt niet

De zoekactie in Indonesië naar de zwarte dozen van het vliegtuig dat zaterdag in zee stortte, loopt vermoedelijk vertraging op. De apparatuur waarmee de cockpitvoicerecorder en de recorder met technische vluchtgegevens worden opgespoord, de ping locator, doet het niet. Het wachten is op een nieuwe ping locator die uit Singapore moet komen, schrijft de BBC.

Het zoeken naar wrakstukken en inzittenden van de Boeing 737 gaat door. De leider van de bergingsoperatie zei dat er vandaag in zes gebieden wordt gezocht en dat het uiterste wordt gedaan om de zwarte dozen op te sporen.

Boten met stoffelijke resten en wrakstukken varen af en aan: