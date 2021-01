Wekdienst 12/1: Persconferentie Rutte en De Jonge • Afrikamuseumactivisten voor rechter

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid geven weer een persconferentie over de coronamaatregelen. Dit weekend lekte al uit dat de huidige lockdown met drie weken wordt verlengd. Premier Rutte gaf al aan dat de hoge besmettingscijfers van de afgelopen tijd niet hoopvol stemden. Ook epidemiologen zien het somber in.

De vijf activisten die in september een beeld meenamen uit het Afrika Museum in Berg en Dal staan voor de rechter in Arnhem, voor diefstal. De activisten stellen dat het museum bijna een half miljoen spullen herbergt die geplunderd en gestolen zijn tijdens de kolonisatie in Afrika.

De rechtbank in Zwolle doet uitspraak in de rechtszaak tegen de 32-jarige Randy S. uit Deventer. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het doodschudden van zijn acht maanden oude stiefzoontje en heeft negen jaar cel tegen hem geëist. S. sloeg op 9 februari 2018 alarm omdat de baby in zorgwekkende toestand verkeerde. Reanimatie in het ziekenhuis mocht niet baten, het kind stierf aan ernstig hersenletsel. S. heeft ontkend dat hij het jongetje door elkaar heeft geschud.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse president Trump heeft voor het eerst sinds de bestorming van het Capitool vorige week woensdag gesproken met zijn vicepresident Pence.

De twee hebben met elkaar overlegd in het Witte Huis, meldt een anonieme, hooggeplaatste functionaris aan persbureaus Reuters en AP. Er zou sprake zijn geweest van een "goed gesprek" in de Oval Office, waarin is vooruitgeblikt op de komende week en is teruggeblikt op de afgelopen vier jaar.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit

Toch even zwemmen in coronatijd? In Amsterdam kan het in een verwarmd buitenbad. Je moet wel snel zijn, want een kaartje geeft je maar een uur zwemtijd.

Sommige mensen reizen een flink eind om een duik te kunnen nemen: