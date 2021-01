Jeugddetentie geëist voor fatale woningbrand in Nieuwleusen

Tegen een 17-jarige jongen uit Nieuwleusen (Overijssel) is twee jaar jeugddetentie geëist, waarvan een halfjaar voorwaardelijk, voor brandstichting in zijn ouderlijk huis. Bij de brand in de zomer van 2019 kwam zijn 22-jarige broer om het leven.

De verdachte was 16 jaar toen de brand werd gesticht. Hij had voorafgaand aan de brand ruzie met zijn vader, meldt RTV Oost. De jongen zou op drie plaatsen, in zijn slaapkamer, woonkamer en keuken, brand hebben gesticht. Daarna zou hij het huis hebben verlaten, terwijl zijn ouders en broer in de woning lagen te slapen.

Achter gesloten deuren

De brand werd op 14 juli vroeg in de ochtend ontdekt door buren die rook uit het dak zagen komen. Zij maakten de ouders van het gezin wakker door tegen de ramen te bonzen en te schreeuwen. De ouders konden het huis net op tijd verlaten, maar voor hun 22-jarige zoon kwam hulp te laat.

De jongste zoon werd op de ochtend van de brand niet thuis aangetroffen. Hij kwam later op de dag aanlopen. Twee weken daarna werd hij aangehouden. Vanwege zijn leeftijd is de zaak achter gesloten deuren behandeld.