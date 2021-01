Apache-piloten verblind door laserpen boven Afferden; OM eist taakstraf

Tegen een 21-jarige inwoner uit Afferden is 240 uur taakstraf en negen maanden voorwaardelijke celstraf geëist.

De man zou in april 2019 een Apache-gevechtshelikopter hebben beschenen met een laserpen vanuit de achtertuin van zijn woning. De helikopter vloog op dat moment op 230 meter hoogte over, met een snelheid van zo'n 250 kilometer per uur.

De piloot en co-piloot waren bezig met een nachttraining en raakten verblind en gedesoriënteerd door het licht van de laserpen. Ze hebben door het voorval een aantal maanden niet kunnen vliegen, meldt Omroep Gelderland.

Voor zijn vader, die ook terechtstaat, vroeg het Openbaar Ministerie vrijspraak. In de rechtszaal nam hij de schuld op zich door te zeggen dat hij degene was die met de laserpen scheen en niet zijn zoon, maar het OM gelooft hem niet.