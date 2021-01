Zes gorillaverzorgers gedood in Congolees natuurpark Virunga

Het Nationaal Park Virunga is een van de grootste natuurreservaten van het Afrikaanse continent. De helft van de wereldwijde populatie berggorilla's leeft in het gebied, samen met onder meer olifanten, nijlpaarden en honderden vogelsoorten.

Het park werd in 1925 gesticht door het Belgische koloniale bestuur onder de naam Nationaal Park Koning Albert. Het Belgische koningshuis is nog altijd verbonden aan het park: prins Emmanuel de Merode is sinds 2008 de directeur. Hij werd zeven jaar geleden neergeschoten bij een aanval, maar overleefde dat.

Het Virungareservaat is door Unesco tot bedreigd werelderfgoed bestempeld. De flora en fauna staan onder druk als gevolg van grootschalige illegale houtkap en stroperij. Het park ging in 2018 een jaar dicht voor toeristen, omdat hun veiligheid niet meer kon worden gewaarborgd.

In 2019 bleek uit onderzoek van onder meer de NOS dat honderden parkwachten zich schuldig maakten aan mensenrechtenschendingen. Zo worden dorpsbewoners in het reservaat mishandeld en vernederd door de machtige natuurbeschermers.