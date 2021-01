Achterban Trump in Pennsylvania over bestorming: 'Dit waren geen Trump-aanhangers'

Bob Harvie kijkt uit op de Delaware, op de plek waar George Washington in 1776 met zijn verzwakte rebellenleger de rivier overstak om de Britten te overvallen. Het was het keerpunt in de Amerikaanse geschiedenis.

"Er zijn een aantal gebeurtenissen in de geschiedenis waardoor Amerika is gered. Is 6 januari zo'n moment? Is het een moment dat ons weer samenbrengt? Waardoor mensen inzien dat politiek geen veldslag is, maar gericht moet zijn op het helpen van de Amerikanen, in plaats van als politicus alleen met jezelf bezig te zijn? Ik hoop het."

In zijn laatste videoboodschap van donderdagavond deed president Trump een poging het land weer te verenigen. Maar nadat hij wekenlang heeft gepraat over fraude en gestolen stemmen is zijn achterban er nog niet aan toe om zich erbij neer te leggen.

"Nee, we zijn niet in de stemming voor verzoening", zegt Andy Meehan. "Als het aan mij ligt gaan we dat helemaal niet doen. Ik zal blijven vechten voor waar wij als Amerikanen in geloven. We zullen ons hier niet bij neerleggen."