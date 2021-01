Horeca en winkeliers vinden verlenging lockdown 'zuur' en 'ellendig'

Winkeliers en horeca-ondernemers zijn niet verrast door de verlenging van de lockdown, maar ze balen er wel van. De branchevereniging van kinderopvangklanten is bezorgd.

Winkeliersbranchevereniging INRetail noemt de verlenging van de lockdown een domper en zuur voor winkeliers. "Vooral omdat wij denken dat het veilig kan in winkels", zegt directeur Udo Delfgou. "Sommige winkeliers hebben begrip, maar er is ook veel onbegrip omdat wij niet denken dat winkelen onveilig is. Bovendien voelt het oneerlijk dat bepaalde winkels, die tegen niet-essentieel aanschurken, wel open mogen zijn."

Voor winkeliers is het van belang dat de steun verlengd wordt. "Wij hebben continu geroepen dat de geboden steunmaatregelen een druppel op de gloeiende plaat zijn en niet voorkomen dat talloze winkeliers failliet zullen gaan. Dus dat steunpakket is voor ons erg belangrijk, maar we juichen niet te vroeg: eerst kijken wat het precies inhoudt."

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) noemt de verlenging van de lockdown "het slechtste nieuws dat ondernemers in het nieuwe jaar hadden kunnen krijgen". Gezien de besmettingscijfers en de geruchten van de afgelopen dagen verwachtte de horecavereniging al een verlenging, maar een woordvoerder noemt het in een eerste reactie "enorm ellendig". "Het is een bevestiging van hoe troosteloos de situatie is." Ook de horecavereniging zegt dat de achterban steunpakketten absoluut nodig heeft. "Maar we weten niet hoe die eruit gaan zien."

Volhouden

De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (Boink) maakt zich zorgen over werkende ouders die nog een paar weken thuis moeten zijn met hun kinderen. "Het hele gezin thuis waarbij ouders nog proberen te werken, dat vraagt heel veel", zegt voorzitter Gjalt Jellesma.

Hij is blij dat er kinderdagverblijven zijn die soepel met de regels omgaan. "Bijvoorbeeld een vrouw met zwangerschapsverlof die een niet makkelijk verlopen zwangerschap had. Haar kinderdagverblijf begreep dat ze een beroep op ze deed, ook al had ze daar volgens de regels niet direct recht op. Dat vind ik hartverwarmend."

Ook hoort Jellesma over gevallen die "eigen regels bedenken", zoals dat beide ouders een cruciaal beroep moeten hebben om gebruik te kunnen maken van de noodopvang in plaats van één. "Helaas weigeren zij mensen, dan denk ik 'kom op'. We moeten nog even volhouden, mensen moeten niet nodeloos worden geweigerd en ouders moeten natuurlijk ook niet zomaar hun kind naar de opvang brengen."

De koepelorganisaties van basis- en middelbare scholen PO-Raad en VO-Raad willen pas reageren na de persconferentie van komende dinsdagavond.