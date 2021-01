Politie beëindigt illegaal feest in verlaten bioscoop Hulst

De politie gaf de overige aanwezigen de mogelijkheid het pand te verlaten, nadat hun gegevens waren genoteerd. Bij controle bleken er nog meerdere mensen in het gebouw te zijn, over het algemeen twintigers die allemaal in de regio wonen.

De politie heeft een mengpaneel, geluidsboxen en een statief in beslag genomen en overlegt met de gemeente Hulst of er verdere maatregelen genomen moeten worden. Ook is de gemeente gevraagd om het bioscooppand goed af te sluiten.