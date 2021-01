Verdacht pakket gevonden bij Poolse supermarkt in Aalsmeer, EOD aanwezig

Bij een Poolse supermarkt in Aalsmeer is een verdacht pakket gevonden, een doos. De politie heeft de omgeving afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie is aanwezig.

Bij een naastgelegen supermarkt mag op last van de brandweer niemand naar binnen of naar buiten. Ze wachten op nader bericht over een mogelijke ontruiming. Woningen boven het pand zijn uit voorzorg ontruimd, meldt NH Nieuws.

Poolse supermarkten zijn de laatste tijd doelwit van aanslagen. Zo ging er maandag een explosief af bij een Poolse supermarkt in Tilburg. In Beverwijk waren twee supermarkten doelwit en ook in Tilburg en Heeswijk-Dinther werden supermarkten getroffen.