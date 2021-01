Wekdienst 10/1: Overleg in Catshuis • Eerste topper eredivisieseizoen: Ajax-PSV

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Kabinet, RIVM en andere betrokkenen overleggen in het Catshuis over de lockdown. Dinsdag wordt weer een persconferentie verwacht.

Om 12.15 uur begint Sparta-Feyenoord. Daarna volgen Heerenveen-Fortuna Sittard en VVV-Willem II om 14.30 uur. En om 16.45 uur spelen Ajax en PSV tegen elkaar. De wedstrijd is live te volgen via ons liveblog en Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Michiel Huisman en Katja Herbers maken kans op een prijs tijdens de eerste editie van de Amerikaanse Critic's Choice Super Awards; een nieuwe prijs die in het leven is geroepen om genres te eren als superheldenfilms, sciencefiction en horror.

Wat heb je gemist?

Reddingswerkers hebben in de Javazee lichaamsdelen, kleding en wrakstukken gevonden. Gisteren stortte daar een Boeing 737 neer, die een paar minuten eerder was opgestegen in de Indonesische hoofdstad Jakarta. Aan boord waren 62 mensen.

In het water is een signaal van het vliegtuig opgepikt, bij de plek waar de piloten voor het laatst contact legden. Mogelijk gaat het om een signaal van de zwarte doos. Over de crash is nog niet veel bekend; nabestaanden wachten in crisiscentra op vliegvelden op meer informatie.