Oostenrijkse minister weg na beschuldigingen van 'plagiaatjager'

De Oostenrijkse minister van Arbeid en Gezinszaken, Christine Aschbacher, heeft haar ontslag ingediend vanwege beschuldigingen van plagiaat. Bij het schrijven van haar masterscriptie aan de Universiteit van Wiener Neustadt in 2006 zou ze lappen tekst zonder bronvermelding hebben overgenomen, verkeerd hebben geciteerd en de Duitse taal niet goed beheerst hebben. Zelf ontkent ze dat.

De beschuldigingen worden geuit door mediaonderzoeker Stefan Weber, die in Oostenrijkse media ook wel bekendstaat als 'plagiaatjager'. Hij zegt dat de scriptie ongekend veel gebrabbel, nonsens en plagiaat bevat. Meer dan een vijfde van de tekst zou zonder bronvermelding overgepend zijn van andere bronnen, met name uit een artikel van Forbes.

Vijandigheid

Het is niet de eerste keer dat Weber kritiek uit op minister Aschbacher. In mei vorig jaar zei hij ook al plagiaat ontdekt te hebben in een andere scriptie die ze had geschreven tijdens haar studie aan de Technische Universiteit van Bratislava in Slowakije.

Minister Aschbacher ontkent dat er sprake was van opzet. "Ik heb mijn werk altijd zo goed mogelijk geschreven om academische titels te behalen en ik vertrouwde op de beoordeling van gerenommeerde professoren." Ze stapt wel op omdat ze haar familie wil beschermen en om "verdere vijandigheid, politieke agitatie en beledigingen te voorkomen".

Bondskanselier Kurz steunt zijn partijgenoot en schrijft op Twitter dat hij Aschbachers beslissing om op te stappen respecteert. Maandag draagt Kurz een opvolger voor.