Acht mensen gewond bij brand bakkerij Rotterdam

Bij een brand in een winkelpand in Rotterdam zijn vanmiddag acht omwonenden gewond geraakt. Zij hebben rook ingeademd. Vier van de gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Bij de brand haalde de politie ook vijftien mensen uit hun woning, meldt Rijnmond.

De brand brak vanmiddag door nog onbekende oorzaak uit in een avondwinkel annex bakkerij aan de Mathenesserweg. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is het vuur waarschijnlijk begonnen in de oven. De brandweer was rond 16.30 uur de brand meester.

Het is nog niet duidelijk of de vijftien bewoners die geëvacueerd zijn, vandaag weer naar huis kunnen. Dat moet de gemeente samen met de betrokken woningcorporatie besluiten.