Agent mishandeld bij mondkapjescontrole in winkel Eindhoven

De arrestatie van drie winkelmedewerkers in Eindhoven, die zich fel verzetten tegen het dragen van een mondkapje, is gisteren uit de hand gelopen. Een van de drie nam een agent in een wurggreep, de politieman liep spierkneuzingen op in zijn nek. Diezelfde winkelmedewerker mishandelde ook een andere agent.

De man zit nog vast, meldt Omroep Brabant. Tegen hem is aangifte gedaan van poging tot doodslag en mishandeling.

Burgemeester Jorritsma reageert woedend: "Dit is te gek voor woorden, een grens is overschreden."

De problemen ontstonden toen boa's het personeel van een delicatessenwinkel aanspraken op het verplicht dragen van een mondkapje. Die weigerden een kapje op te zetten, ook toen de politie even later kwam. Uiteindelijk besloot de politie de eigenaar van de winkel aan te houden. "Hij moest met geweld onder controle worden gebracht", zegt een politiewoordvoerder.

Met kracht schoppen

Een 59-jarige winkelmedewerker probeerde de arrestatie te voorkomen door een agent in een wurggreep te nemen. Dezelfde verdachte schopte een andere agent met kracht tegen haar been. Een derde medewerkster van de winkel wilde zich niet legitimeren.

Samen met handhavers lukte het de agenten om de twee mannen en de vrouw onder controle te krijgen en aan te houden. Een vierde winkelmedewerker kreeg een boete, omdat ook hij geen mondkapje op had.

De opgepakte winkeleigenaar en de medewerkster zijn na verhoor weer naar huis gestuurd.