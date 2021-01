'Twitter-president' Trump is verbannen, maar drukte wel stempel op sociale medium

Ook uitte Trump over veel dingen twijfels, zoals over het feit dat zijn voorganger Barack Obama in de VS is geboren. "Dit was een van de eerste politieke proefballonnen van Trump op Twitter. Toen hij hier veel reacties op kreeg, besloot hij vol te houden dat Obama niet legitiem was als president", zegt Valenta. "Zo is hij politiek echt zichtbaar geworden."

Trump heeft inmiddels erkend dat Obama geboren is in de VS.