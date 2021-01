Waarom nam de op Vlieland aangespoelde potvis de verkeerde afslag?

De potvis die donderdag op het strand van Vlieland aanspoelde en kort daarna bezweek, wordt in stukken gehakt en ontleed. Zo moet duidelijk worden waarom de vis op zijn trek naar het zuiden plotseling in de ondiepe Noordzee terechtkwam.

"Het kan zijn dat hij ziek was of verzwakt. Wat dat betreft zijn we vooral geïnteresseerd in zijn maaginhoud. Daar kunnen we veel aan zien", zegt onderzoekster Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht. "Vinden we een verse hoeveelheid inktvis, dan weten we dat hij onlangs nog gezond heeft gegeten", zegt ze. "Is de maag leeg, dan is hij waarschijnlijk verzwakt geweest." IJsseldijk sluit ook niet uit dat er plastic in de maag wordt aangetroffen.

"We willen graag weten waarom hij onderweg naar het warme water rond de evenaar plotseling de verkeerde afslag nam."

Verdwaald

Vaststaat dat het dier was verdwaald. Jonge potvissen trekken in deze tijd van het jaar van het noorden van de Atlantische Oceaan naar het warme zuiden. Komen ze daarbij in ondiep water terecht (zoals de Noordzee), dan zijn ze ten dode opgeschreven.

Het potvismannetje spoelde donderdag aan op de Vliehors, een strand in het oosten van Vlieland. De onderkaak is toen al meteen weggehaald, meldt Omrop Fryslân.