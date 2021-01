Ook Eerste Kamer akkoord met verplichte coronatest voor reizigers uit buitenland

Een verplichte negatieve coronatest voor reizigers die uit het buitenland naar Nederland reizen, heeft definitief een wettelijke basis gekregen. Na de Tweede heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met een spoedwet die de verplichting regelt.

Gisteren stelde de Tweede Kamer zich in grote meerderheid al achter de wet op, vandaag deed de senaat dat. Die had daarvoor net als de Tweede Kamer het Kerstreces onderbroken.

Het kabinet diende het wetsvoorstel afgelopen woensdag in en het is de bedoeling dat de wet morgen ingaat. In de Eerste Kamer stemden vandaag uiteindelijk alle fracties voor, op die van Forum voor Democratie na.

Reactie op uitspraak rechter

Het kabinet vond eigenlijk dat er geen aparte wet nodig was. Maar nadat de Haagse rechtbank vorige week in een kort geding had bepaald dat het gezin van de jurist van actiegroep Viruswaarheid zonder test naar Nederland mocht vliegen, besloten de ministers De Jonge, Grapperhaus en Ollongren toch met een nieuw voorstel te komen.

De maatregel moet verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen. Hij geldt voor mensen die vanuit een 'hoogrisicoland' (dat zijn nu bijna alle landen) per vliegtuig, boot, trein of bus naar Nederland reizen. De test moet maximaal 72 uur voor aankomst zijn afgenomen.