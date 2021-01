Trump: 'Ik kom niet naar inauguratie Biden'

Na twee maanden van ongefundeerde claims over verkiezingsfraude gaf Trump pas vannacht aan dat hij zich neerlegt bij zijn verkiezingsnederlaag. In een video op Twitter zei hij ook dat hij vanaf nu meewerkt aan een soepele machtsoverdracht naar de regering van Biden.

Volgens een anonieme bron van persbureau Reuters zal Trump waarschijnlijk op 19 januari het Witte Huis verlaten en vertrekken naar zijn verblijf in Florida.

Laatste keer was in 1869

Het is zeer ongebruikelijk dat een aftredend president niet bij de inauguratie van zijn opvolger is. Het is slechts drie keer eerder voorgekomen. In 1801 was John Adams er niet bij toen Thomas Jefferson de derde president van de VS werd.

In 1829 was John Quincy Adams, de zoon van John Adams, president. Hij weigerde de inauguratie van Andrew Jackson bij te wonen. Ook in 1869 gebeurde hetzelfde. Ulysses S. Grant werd beëdigd, maar Andrew Johnson was niet aanwezig.

De traditie schrijft voor dat de aftredend en aankomend president samen van het Witte Huis naar het Capitool rijden voor de inauguratie, om zo de vreedzame overdracht van macht te symboliseren.