Vrijspraak voor Belg die stiekem onder rokken filmde

Een rechtbank in het Belgische Veurne heeft een man vrijgesproken die stiekem opnames maakte onder de rokken van vrouwen. Volgens de rechter is geen sprake van voyeurisme omdat de vrouwen niet naakt waren.

De 46-jarige man uit Nieuwpoort maakte de opnames vooral in winkels, wanneer hij iets van het onderste schap pakte. Ook een medewerkster van een bankkantoor werd het slachtoffer van zijn praktijken. Tijdens een gesprek deed hij alsof hij iets had laten vallen en vervolgens filmde hij haar onder haar bureau.

De man liep tegen de lamp toen zijn vrouw, met wie hij toen al in scheiding lag, hem betrapte in hun eigen huis. Hij had zijn tablet in de badkamer verstopt in de hoop haar stiekem te kunnen filmen, maar daar kwam ze achter. Ze stapte naar de politie en die vond bijna twintig filmpjes van onbekende vrouwen op zijn telefoon.

Per ongeluk

Tijdens de rechtszaak kwam de man met tal van verklaringen voor de filmpjes. Zo beweerde hij dat sommige opnames per ongeluk waren gemaakt toen zijn telefoon was gevallen. Andere filmpjes, van gesprekken, zou hij wel bewust hebben opgenomen, maar dan om zich de gesprekken later te kunnen herinneren.

Het Openbaar Ministerie noemde die verklaringen volgens Het Nieuwsblad "van de pot gerukt" en legde de man voyeurisme ten laste. Daarop staat een celstraf van tussen de zes maanden en vijf jaar. Maar om te kunnen spreken van voyeurisme moeten de slachtoffers ontbloot zijn, zei de rechter.

De vrijspraak leidde tot verbazing bij de aanklager. Die heeft aangekondigd de wet nader te zullen inspecteren en mogelijk in hoger beroep te gaan.