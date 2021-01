'Dit mag nooit meer gebeuren', zegt moeder doodgestoken Rik van de Rakt

"Door jou heb ik nu elke week therapie nodig om leren om te gaan met mijn gevoelens. Ik weet dat je ziek bent, maar dat is geen excuus." Voor de jongere zus van Rik van de Rakt was het vandaag in de rechtbank duidelijk wie haar broer vorig jaar april doodstak in Oss. De verdachte, een Sudanese statushouder, hield vol dat hij niet meer precies weet wat er gebeurd is die dag.

Vanmiddag komt het Openbaar Ministerie met de eis tegen de 26-jarige Ayoub Y., die kampt met psychische problemen. "Mijn zoon is door de verdachte neergestoken zonder enige aanleiding", zei de moeder van Van de Rakt. "Ik kwam in de ergste nachtmerrie die een ouder zich kan voorstellen."

'Had nooit mogen gebeuren'

In juli bleek dat instanties die betrokken waren bij de begeleiding en huisvesting van de Sudanees fouten hebben gemaakt. Zo hadden ze op meerdere momenten al gesignaleerd dat de man mogelijk last had van psychische klachten. Maar die informatie kon niet worden gedeeld met bijvoorbeeld de gemeente.

De moeder zegt dat de privacywet debet is aan de dood van haar zoon. Het frustreert haar dat de gemeente hierdoor niet op de hoogte was van de verwarde staat van de verdachte. "Dit had nooit mogen gebeuren en mag ook nooit meer gebeuren."

Bloed en dna

De 18-jarige Rik van de Rakt kwam zondagochtend 19 april om het leven door een messteek in zijn rug. Hij was op weg naar zijn werk in een verzorgingshuis.

Op de rugzak van het slachtoffer is dna van de verdachte gevonden. En op de bagagedrager van de fiets van Y. werd een mes gevonden, waar op de punt het bloed van het slachtoffer zat en op andere plekken ook het bloed van de verdachte. "Ik weet niet hoe zijn bloed op dat mes is gekomen", zei Y. in de rechtszaal. "Maar ik heb niemand vermoord."

De verdachte herinnert zich naar eigen zeggen weinig van wat er die dag gebeurd is. Hij voelde zich niet goed, had last van waanbeelden en dacht dat iemand hem om het leven wilde brengen. "Ik voelde me niet veilig en heb daarom besloten uit huis te vertrekken." De verdachte woont in Heesch, dat onder Oss ligt, en is naar het station van Oss gefietst om de trein te pakken.

Wat er onderweg precies is gebeurd, zegt Y. niet te weten. Hij weet nog wel dat de politie hem heeft aangehouden bij het station. Op camerabeelden is te zien dat Y. vlak bij het plaats delict was geweest en ook getuigen hebben hem daar gezien. Een man die uiterlijk leek op de verdachte maakte volgens meerdere getuigen een zeer agressieve en verwarde indruk.