Kinderen in De Rijp krijgen toch geld voor ingezamelde kerstbomen

Het is een traditie in Graft-De Rijp: kinderen uit de dorpen komen huis aan huis om kerstbomen op te halen. Ze krijgen er 50 cent per boom voor. De vrienden Jelle, Darryl, Deon en Eli leenden een platte kar bij de ijsclub en stouwden die vol met bomen. "We hadden er al 188 opgehaald, best wel veel", zegt Darryl tegen NH Nieuws.

De vrienden hadden het bericht van de gemeente op sociale media niet gezien, dat er dit jaar geen vergoeding gegeven zou worden. Maar na de ontstane commotie komt de gemeente de fervente kerstboomverzamelaars dus toch nog tegemoet.

Op sommige plekken zijn de kerstbomen al opgehaald. Ook die verzamelaars komen in aanmerking voor een vergoeding, als ze contact opnemen met Stadswerk.