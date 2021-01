Haagse politie rukt uit voor auto met Scary Movie-maskers

In de Haagse wijk Laak is de politie in actie gekomen nadat omstanders gemaskerde mannen in een auto hadden gezien. De maskers leken erg op die uit de film Scary Movie.

Na een kleine speurtocht vonden agenten de bewuste auto. Er bleken twee maskers over de hoofdsteunen van de voorstoelen te zijn getrokken, schrijft de politie op Facebook.

Ook de agenten wisten aanvankelijk niet wat ze precies zagen. "In het donker leek het net of er mensen met maskers in het voertuig zaten", schrijft een agent erover.

De politie vindt het volgens Omroep West niet erg dat ze voor niets zijn uitgerukt. "We zijn blij met oplettende burgers en rijden liever een keer te veel dan te weinig."