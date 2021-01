Amerikanen over de bestorming: 'Trump zou hiertoe hebben aangezet? Onzin!'

"Ik ben al heel lang Republikein en ik stond eerst vierkant achter Trump," zegt Helen Govrin uit Zuid-Florida. Nu heeft ze spijt van haar keuze vier jaar geleden. "Ik schaam me ervoor."

"De president heeft compleet gefaald," vindt Govrin. "Hij had de relschoppers kunnen kalmeren, maar in plaats daarvan heeft hij begrip getoond voor hen. Hij heeft dit land permanent beschadigd."

In de ogen van Govrin was de reactie van Trump op het coronavirus ook al niet goed. Ze had daardoor het afgelopen jaar steeds minder vertrouwen in de president. Maar door zijn gedrag de laatste paar dagen is ze er klaar mee. En dat doet pijn, zegt ze.

"We zijn trots om Amerikaans te zijn. We hebben elke dag de Amerikaanse vlag buiten hangen. Het aanzien van de Amerikaanse president was groot in de hele wereld. Daar waren we ook trots op. Kijk wat daar nu mee is gebeurd."