Nederland hoefde extra Moderna-vaccins niet

Nederland heeft geen gebruikgemaakt van een aanbod om extra Moderna-vaccins te kopen. Het gaat om miljoenen vaccins die waarschijnlijk in het vierde kwartaal van dit jaar, maar mogelijk ook eerder, geleverd konden worden.

Duitsland maakt wel van de mogelijkheid gebruik en krijgt dit jaar ruim 50 miljoen doses Moderna in plaats van 30 miljoen. De extra vaccins kwamen beschikbaar omdat andere Europese landen afzagen van hun aandeel in een totaal pakket voor EU-landen van 80 miljoen doses.

Nederland neemt daarin wel zijn aandeel, maar maakt dus geen gebruik van de extra beschikbare doses. De reden is dat ze niet op korte termijn geleverd konden worden, zegt het ministerie van Volksgezondheid.

Kansrijke paarden

Het vaccin van de Amerikaanse farmaceut is gisteren als tweede vaccin toegelaten tot de Europese markt en is erg effectief tegen het coronavirus. Er zijn twee doses nodig voor een goede werking.

Volgens het ministerie worden er dit jaar al 60 miljoen doses van zes verschillende vaccins aangekocht, daarmee wordt er op "meerdere kansrijke paarden gewed".

Het lijkt een gok, want voor vier van de zes vaccins is nu nog geen goedkeuring. Ook is het nog onzeker van de meeste leveringen of ze daadwerkelijk gaan plaatsvinden. Bovendien is nog onduidelijk hoe lang de vaccins bescherming bieden en of er dus op een later moment nog een keer gevaccineerd moet worden.

Ministerie overweegt extra aankoop

Inmiddels blijkt er toch weer interesse in extra vaccins van Moderna. Volgens het ministerie wordt er nu in EU-verband gesproken over een nieuwe overeenkomst met Moderna. "Mocht die er komen, dan overweegt Nederland serieus om daaraan mee te doen; waarbij dit uiteraard ook wordt afgewogen tegen andere opties", zegt een woordvoerder.

Dit zijn alle vaccins die Nederland hoopt te ontvangen: